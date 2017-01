Zprávy Přístup k romským dětem ve škole se zlepšuje, tvrdí odborníci

17-01-2017 14:58 | Zdeňka Kuchyňová

Přístup ke vzdělávání romských dětí se mění k lepšímu, myslí si Lucie Kováčová, pořadatelka konference Ještě není příliš pozdě, zaměřené na romskou integraci. Doufá, že díky inkluzivním změnám bude trend pozitivních změn pokračovat. Proces změn, které se odehrávají v českém vzdělávacím systému, hodnotil pozitivně také ředitel Domu národnostních menšin Jakub Štědroň. Na vysokých školách podle něj studují stovky Romů. Inkluze ve vzdělávání byla hlavním tématem dvoudenní konference, které se na pražském magistrátu účastní více než stovka lidí z devíti evropských zemí.

Zájem vývozců o německý trh loni vzrostl o polovinu 17-01-2017 14:57 | Zdeňka Kuchyňová Zájem českých exportérů o Německo roste. Státní agentura CzechTrade, která pomáhá českým firmám pronikat na zahraniční trhy, loni podpořila při vstupu na německý trh 259 firem. Jde o více než poloviční meziroční nárůst, uvedla agentura CzechTrade. Řada z firem chce do Německa nově vyvážet, jiné chtějí svůj export akcelerovat. Německá pobočka CzechTradu v Düsseldorfu patří mezi nejvytíženější z 51 kanceláří agentury po světě. Obrací se na ni většinou malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Nově chtějí do Německa podle něj vyvážet zejména menší firmy do 100 zaměstnanců. Jsou to především výrobci potravin, spotřebního zboží nebo poskytovatelé IT služeb.

Objevená část malovaného oltáře z Mohelnice se stala památkou 17-01-2017 14:56 | Zdeňka Kuchyňová Část vzácného malovaného oltáře z kostela svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici, kterou objevili dělníci při opravě elektroinstalace, se stala kulturní památkou. Podle odborníků jde o torzo malovaného pozdně barokního betléma a krajiny s dvojicí postav, které pocházejí pravděpodobně z roku 1753. Část malovaného oltáře byla objevena v prostoru sakristie farního kostela. Dělníci desky objevili po sejmutí několika prken druhotného obložení.

Pražský hrad připomene Marii Terezii 17-01-2017 14:50 | Zdeňka Kuchyňová Pražský hrad si letos bude připomínat 300. výročí narození panovnice Marie Terezie. České královně bude také věnována stálá expozice v Rožmberském paláci známém jako Ústav šlechtičen. Marie Terezie (1740 až 1780) byla jedinou ženou na českém trůně. V Praze se konala v roce 1743 její korunovace. Pražskému hradu, značně poškozenému za pruské války, vtiskla jeho současnou stavební podobu. "Téma panovnice se poprvé objeví v rámci výstavy Předjaří v Královské zahradě. Uskuteční se od 3. do 12. března," uvedl mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

Na turistickém veletrhu v Brně se představí i fary či kláštery 17-01-2017 14:47 | Zdeňka Kuchyňová Na veletrhu Regiontour se návštěvníkům kromě jiných turistických cílů představí kláštery, fary a poutní místa. Stánek církevní a klášterní turistiky se letos zaměří zvláště na barokní památky, představí i web uzpůsobený pro mobily, řekli představitelé brněnské římskokatolické diecéze. Veletrh začíná ve čtvrtek, potrvá do neděle. Expozice představí také kláštery, kde se mohou návštěvníci po určitou dobu ubytovat a žít v klášterní komunitě. Jedním z nich je klášter v Rajhradě na Brněnsku.



Organizátorům brněnských veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour se daří přitáhnut stále více vystavovatelů ze střední Evropy. Vedle oficiálních zastoupení jezdí i zástupci menších regionů a také podnikatelů. Podle ředitele veletrhů Miloně Mlčáka jde kromě Česka především o Slovensko, Maďarsko a Rakousko. Přál by si, aby příští rok přijelo i více vystavovatelů z Polska, čímž by se naplnilo poslání prezentovat především nabídku států visegrádské čtyřky. V Kongresovém centru se uskuteční dvacátý ročník cestovatelského festivalu Go Kamera. Hlavním tématem jsou letos Himálaje.

Azyl v ČR loni chtělo 1475 cizinců, o 50 méně než v roce 2015 17-01-2017 14:45 | Zdeňka Kuchyňová O azyl v Česku v loňském roce požádalo 1475 cizinců, což bylo o 50 méně než v roce 2015. Nejčastěji chtěli azyl získat občané Ukrajiny, kteří podali 506 žádostí. Následovali občané Iráku se 158 žádostmi. Na třetím místě byli občané Kuby s 85 žádostmi. Vyplývá to z aktuálních statistik, které zveřejnil odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Na dalších místech se umístili žadatelé z Číny, Vietnamu, Arménie, Ruska, Gruzie a Ázerbájdžánu. Z žebříčku deseti nejčastějších národností loni vypadli občané Sýrie, o nichž se mluvilo zejména v souvislosti s migrační krizí. V roce 2015 přitom byli druhou nejpočetnější skupinou se 134 žádostmi o tuzemský azyl.



V roce 2016 podle statistik ministerstva získalo azyl 148 lidí, dalších 302 dostalo doplňkovou ochranu, která se na rozdíl od azylu uděluje na předem stanovenou dobu. Převážně ji získávají lidé, kteří nedostali azyl, ale v případě návratu domů jim nyní hrozí nebezpečí. V 959 případech tuzemské úřady azyl neudělily nebo řízení zastavily.

Den dětské onkologie připomene příběhy dětí s rakovinou 17-01-2017 12:44 | Zdeňka Kuchyňová Kolem 350 dětí v Česku ročně onemocní nádorovým onemocněním. Zhruba 83 procentům z nich se podaří se vyléčit, mnohé ale mají celoživotní následky. Jejich příběhy a problematiku nádorů u dětí připomene 18. února na piazettě Národního divadla třetí ročník dnu dětské onkologie. Podle lékařky Lucie Hrdličková z motolské nemocnice si akce klade za cíl šířit povědomí o dětské onkologii a upozorňovat na příznaky s cílem odhalit onemocnění včas. Při besedách vystoupí lékaři i bývalí pacienti. Mezi ty patří ilustrátorka Eliškou Podzimkovou, která v 16 letech prodělala onkologické onemocnění. "Byla to událost, která mi paradoxně zlepšila život. Otevřela mi oči, přestala jsem řešit blbiny, snažím se teď život si víc užít," řekla nyní čtyřiadvacetiletá Podzimková. Podle ní je osvěta velmi důležitá, a proto o svém onemocnění na veřejnosti mluví. Nádory v dětském věku tvoří zhruba procento z celkového počtu nádorových onemocnění v Česku.

Morový průvod v Brtnici chce na seznam tradiční lidové kultury 17-01-2017 12:40 | Zdeňka Kuchyňová Význam historického morového průvodu v Brtnici na Jihlavsku by se mohl výrazně zvýšit. Radní Kraje Vysočina schválili nominaci této tradiční akce na zapsání do celostátního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Podle historických pramenů byl mor zavlečen do Brtnice v roce 1679, kdy císař Leopold I. zanechal při svém útěku před morem z Vídně do Prahy v městském špitále nakaženého dvořana. Největší epidemie ve městě řádila několik měsíců v roce 1715. Zemřely při ní desítky lidí. Mor ustal na den sv. Rocha, k jehož úctě se pak sloužily mše a chodilo procesí. První průvod v dobových kostýmech prošel městečkem v roce 1926, pak se konal nepravidelně. Naposledy v roce 2015.

Čeští zdravotníci v Iráku zachraňovali vojáky z hromadného příjmu 17-01-2017 12:04 | Zdeňka Kuchyňová Český polní chirurgický tým v Iráku zachraňoval vojáky při hromadném příjmu zraněných. Při takzvaném Mascalu se během krátké chvíle museli lékaři postarat po útoku sebevražedných atentátníků o pět vážně zraněných pacientů. Čeští vojenští zdravotníci do Iráku odletěli na začátku prosince, v zemi by měli zůstat půl roku. Tým má 17 členů. Působí na americké základně nedaleko Mosulu, o který irácké síly za pomoci západních spojenců bojují s radikály z takzvaného Islámského státu.