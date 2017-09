Příští týden má pršet a ochladí se

Příští týden by mělo často pršet a ochladí se. Teploty v Čechách většinou nepřekročí 20 stupňů, na jihu Moravy se mohou dostat k 22 stupňům Celsia. Teploty i srážky v druhé polovině září a na začátku října by neměly vybočit z dlouhodobého průměru. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu(ČHMÚ).

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 11. září do 8. října je 12,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1972, kdy průměrná teplota dostala na 8,4 stupně. Naopak nejteplejší babí léto zažili lidé v roce 1975, kdy se teploty v průměru dostaly na 15,3 stupně Celsia.