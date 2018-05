Příplatek za směny by se zdravotním sestrám mohl zvýšit

Vláda v demisi zváží zvýšení příplatků pro zdravotní sestry pracující na směny. Od příštího roku by tak mohly vzrůst na 7 000 korun. Po jednání s řediteli nemocnic a zástupci zdravotních pojišťoven to řekl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Teď činí 2000 korun v menších nemocnicích a 3000 korun ve fakultních. Zvýšení by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo pomoci zlepšit personální situaci v nemocnicích.

Peníze na zvýšení mají jít z veřejného zdravotního pojištění - příští rok v něm má být k dispozici asi 300 miliard korun. S pojišťovnami o tom chce vláda v demisi ještě jednat - ta největší, VZP, ale s navýšením peněz na příplatky pro sestry.