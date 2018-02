Případný czexit by podle šéfa odborů Středuly znamenal kolaps řady odvětví

Český export se od roku 2003 už více než ztrojnásobil. Loni byl opět rekordní, když české firmy podle Českého statistického úřady vyvezly zboží a služby 4,2 bilionu korun. Zástupci vlády, zaměstnavatelů i odborů na ministerstvu průmyslu a obchodu diskutovali o tom, jak si udržet růst i do budoucna. Ministr průmyslu a obchodu v demisi za hnutí ANO Tomáš Hüner zdůraznil, že Česká republika ještě nikdy v exportu nedosáhla tak dobrých výsledků jako loni. Podle něj došlo v uplynulých letech k obrovskému pokroku v konkurenceschopnosti českých podniků.

V posledních letech zhruba 84 procent vývozu směřuje do zemí EU. O tématu Evropské unie a o negativních výsledcích možného vystoupení z unie mluvil také Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Případný czexit by podle něj znamenal pro Česko kolaps řady odvětví, firem a propouštění. Ti, kteří o vystoupení z EU hovoří, nemají žádnou alternativu. Nejsou schopni nabídnout vůbec nic, jen mystifikují obyvatelstvo v tom, že to může mít nějaký pozitivní závěr, uvedl Středula.