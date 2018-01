Primátor Brna Vokřál podpořil stavbu nádraží v odsunuté poloze

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) podpořil stavbu hlavního vlakového nádraží v odsunuté poloze u řeky. ČTK řekl, že chce, aby se stavělo co nejdříve a s přispěním peněz z Evropské unie. Jeho vyjádření se shoduje s rozhodnutím jihomoravských zastupitelů, kteří podpořili odsun nádraží. Druhou variantou je stavba ve středu města pod Petrovem poblíž současného nádraží. Vokřál až dosud žádnou z variant nepodporoval. Konečné rozhodnutí o poloze vydá vláda, dnešní stanovisko kraje a také města, které se ještě nevyjádřilo, bude doporučující.

Současné nádraží už kapacitně nestačí. Stavba nového má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026. U odsunu tak nejspíš bude možné čerpat peníze z EU, u Petrova je to nepravděpodobné.