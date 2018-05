Příjemce dotace na Čapí hnízdo by měl peníze vrátit, vyzývá úřad

Nástupnická společnost původního příjemce dotace na projekt Čapí hnízdo by měla dobrovolně vrátit dotaci. Vyzval ji k tomu Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy, který to oznámil v tiskové zprávě. Výzvu k dobrovolnému vrácení sporné dotace poslal úřad 4. května. Peníze by firma měla poslat do 30 dní. Kvůli údajnému pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který obvinění z podvodu opakovaně odmítá.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. v létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba. Agrofert potvrdil, že výzvu k vrácení dotace obdržel, vyjádří se k ní, až ji projedná vedení. Trvá na tom, že dotace byla čerpána v souladu se zákonem.