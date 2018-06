Při sčítání lidu se bude vyplňovat méně údajů

Pro sčítání lidu budou v roce 2021 platit nová pravidla. Schválila je vláda v demisi. Lidé budou muset vyplňovat méně údajů. Zbylé informace si zjistí Český statistický úřad a Česká pošta. Statistici se budou lidí ptát jen na ty údaje, které nejsou dostupné na internetu nebo ve veřejných registrech. Otázek tak oproti sčítání před deseti lety ubude. Místo 47 by jich mělo být 23. Mohla by vypadnout otázka na víru, rodinný stav nebo postavení v zaměstnání. Zákon předloží Český statistický úřad vládě do poloviny příštího roku.

Formuláře budou moct lidé vyplňovat přes internet. Ty, kteří se sčítání online nezúčastní, by měli oslovit terénní pracovníci České pošty. Zapojení České pošty požadovala vláda, která kvůli tomu v květnu projednávání návrhu na pravidla sčítání přerušila. V původním návrhu ČSÚ se počítalo s vypsáním výběrového řízení na externího dodavatele, premiér Andrej Babiš (ANO) ale požadoval exkluzivitu pro Českou poštu, která podle něj má k dispozici potřebnou infrastrukturu a náklady na sčítání by jí mohly ekonomicky pomoci.