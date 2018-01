Při schůzích Sněmovny se v budovách opět může podávat alkohol

Při schůzích Sněmovny se opět může ve všech restauračních zařízeních v budovách dolní komory podávat alkohol. Předseda Radek Vondráček (ANO) zákaz zavedený zhruba před čtyřmi lety zrušil. Připouští ale, že by mohl restrikci znovu zavést. Své rozhodnutí Vondráček zdůvodnil také společenskými akcemi, které se v dolní komoře konají. "Já jako předseda Sněmovny jsem vždy musel povolit výjimku, aby si například výbor na nějakém slavnostním zasedání mohl dát přípitek. Do Sněmovny také přichází celá řada hostů, na které se zákaz vztahoval také," uvedl. Vondráček doufá v to, že poslanci jsou dospělí lidé a vědí, že se v práci alkohol nepije.