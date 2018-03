Při rekonstrukci silnice spadl v Příboru most, řidič bagru je v nemocnici

Při rekonstrukci silnice I/48, budoucí dálnice D48, v sobotu ráno v Příboru na Novojičínsku spadl most. Z mostu se zřítil bagr, jehož dvaatřicetiletý řidič utrpěl vážná zranění. Radiožurnálu to řekla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl řekl, že stavbaři most bourali. Nehoda se stala na uzavřeném staveništi na úseku, kde je kvůli opravě dálnice doprava odkloněna na místní silnice. Událost tak nezpůsobila žádné dopravní komplikace.

Stavba úseku dálnice D48 Rybí - Rychaltice spočívá v rekonstrukci a rozšíření 11,5 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy I/48, která je nyní čtyřproudou komunikací bez středového rozdělení. Stavba si vyžádá více než dvě miliardy korun. Hotova má být do konce roku 2020. Most musel být zbourán, protože by se pod něj rozšířená dálnice nevešla.