Při opravě orloje objevili restaurátoři sochy a dopis svého předchůdce

Kamenné sochy zvířat a dopis od sochaře Vojtěcha Suchardy, který orloj opravoval krátce po druhé světové válce - to jsou objevy, které nalezli restaurátoři orloje na Staroměstské radnici v Praze. Osmnáctistránkový text a noviny z roku 1948 Sucharda ukryl do sochy svatého Tomáše V dopise líčí sochař své zklamání, protože chtěl orloj předělat do nové podoby. Nelíbilo se mu, že jsou na orloji sochy, které městu darovali lidé a nesouvisejí s Prahou. Narazil ale u památkářů. Restaurátoři pátrali i po tajné místnosti, o jejíž existenci napovídalo několik indicií, tu se ale nalézt nepodařilo.

Oprava Staroměstské radnice začala loni v dubnu, celkem bude stát skoro 9,5 milionu korun. Orloj je teď v restaurátorských dílnách a na věž radnice by se měl vrátit nejpozději na konci letních prázdnin.