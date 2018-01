Při nehodě autobusu v Horoměřicích zemřeli 3 lidé, 45 zraněných

Při nehodě autobusu u Horoměřic nedaleko Prahy zemřeli tři lidé, dalších 45 cestujících se zranilo. Z toho pět lidí je ve velmi vážném stavu, deset má středně těžká zranění a třicet utrpělo lehká zranění. ČTK to řekla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Mezi oběťmi je i řidič autobusu. Záchranáři rozvezli zraněné do traumacenter pražských nemocnic. Podle středočeské policejní mluvčí Moniky Schindlové zemřela dvaadvacetiletá řidička superbu, který se s autobusem zřejmě srazil, a dva lidé z autobusu. Mezi vážně zraněnými jsou i děti, dvě z nich museli lékaři uvést do umělého spánku a na umělou plicní ventilaci.