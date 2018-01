Při dopravní nehodě zemřel v pondělí herec Jakub Zedníček

Při dopravní nehodě zemřel herec Městského divadla Brno Jakub Zedníček. Neštěstí se stalo v prvních hodinách nového roku. Sedmadvacetiletý Zedníček ztvárnil v Brně například Richarda Starkeyho v původním muzikálu Bítls nebo Buddyho Walshe v komediálním muzikálu Donaha! Své stepařské umění zúročil jako kapelník v muzikálu Titanic. Činoherní úlohy měl v inscenacích Jakub a jeho pán nebo Král Lear. Zedníček je známý také z televizních obrazovek. Se strýcem Pavlem Zedníčkem například uváděl zábavný pořad TV Barrandov Kurňa, co to je? Jakub Zedníček havaroval krátce po silvestrovské půlnoci na 192. kilometru dálnice D1. Poté, co narazil do středových svodidel, vystoupil z auta, svodidla překročil a v protisměru ho srazila dodávka.