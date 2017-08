Při digitalizaci Černého Petra objevili dosud neznámou scénu

Zrestaurovaný 54 let starý celovečerní debut Miloše Formana Černý Petr bude uveden 4. září na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v rámci sekce Venice Classics, která prezentuje výběr nejlepších digitálně restaurovaných snímků uplynulého roku. Po premiérách bude Národní filmový archiv (NFA) nabízet restaurovaný snímek do distribuce všem kinům v ČR. Novináře o tom informoval ředitel NFA Michal Bregant. V průběhu restaurování byla objevena jedna neznámá scéna ze začátku filmu. Také proto byly důležité konzultace s žijícími tvůrci - Formanem a Ivanem Passerem, který na Černém Petrovi pracoval jako pomocný režisér. "Tato scéna se do finální podoby filmu nedostala, a tak není ani součástí restaurované verze, ale objeví se mezi bonusovými materiály na připravovaném DVD," podotkla filmová restaurátorka Tereza Frodlová. Projekt digitalizace Černého Petra vyšel na 700.000 korun. Autenticita snímku, který zobrazuje absurdní rysy československé všednodennosti raných 60. let, stojí na bezprostředních výkonech obsazených neherců.