Při dělení ČEZ musí strategické věci zůstat státu, uvedl Babiš

Při případném dělení energetické společnosti ČEZ si vláda musí pohlídat, aby kromě výroby zůstaly státu také strategické věci typu obchodu nebo distribuce. Na oslavě 25. výročí Hospodářské komory to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Nepreferovanější varianta transformace prezentovaná dříve firmou přitom počítá s tím, že distribuce by byla součastí "Nového ČEZ", ve kterém by se podíl státu mohl postupně snížit na 25 procent. Stát je nyní majoritním vlastníkem ČEZ, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.

ČEZ dříve uvedl, že celkem zkoumal šest možných alternativ rozdělení. Nejpreferovanější variantou je ta, že by stát plně vlastnil jadernou, uhelnou, těžební a obchodní část.