Prezidentem byl opět zvolen Zeman, těší se na dalších 5 let

Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby. získal 51,36 procenta hlasů. Zeman poděkoval svým přátelům za pomoc a podporu před prezidentskými volbami. Nebýt vás, tak jsme nevyhráli, řekl v úvodu svého vítězného projevu. Poděkoval také pražským voličům, kteří mu dali hlas, a voličům z dalších krajů. Dodal, že se těší na pět let plného pracovního nasazení. Pracovat chce jako doposud, počítá například nadále i s cestami do krajů.

Zeman řekl, že ve druhém funkčním období by chtěl být pokornější, méně sebevědomý a vstřícnější vůči názorům jiných lidí. "I když si o některých z nich nebudu nadále myslet nic dobrého," uvedl. Bojovat by chtěl za to, aby občané mohli rozhodovat v obecném referendu, ale také přímo volit starosty či primátory. "Sportovat už nebudu," konstatoval politik, o jehož zdravotním stavu se v posledních měsících spekulovalo.

Zemanova první zahraniční cesta povede na Slovensko, což potvrdil v telefonátu se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou. Kiska mu blahopřál ke zvolení a vyjádřil přání, aby se vztahy obou sousedů nadále rozvíjely.