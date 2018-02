Prezident Zeman vyzval ČSSD k jednání o vstupu do vlády

Prezident Miloš Zeman vyzval sociální demokraty, aby jednali s hnutím ANO o účasti ve vládě. Byla to jedna z hlavních myšlenek projevu, se kterým prezident vystoupil na sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Miloš Zeman zároveň řekl, že sociální demokraté by se podle jeho soudu mohli spokojit s funkcemi náměstků ministrů, a nepožadovat křesla ve vládě. Pokud ČSSD přejde do opozice, v příštích volbách nemusí překročit ani pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, soudí prezident Zeman.

Miloš Zeman dále vyzval ČSSD, aby si do svého čela zvolila silnou osobnosti. Propad strany ve volbách podle prezidenta zapříčiněn právě tím, že stranu nevedl silný politik.