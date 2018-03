Prezident Miloš Zeman udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka apoštolskému nunciovi Giuseppemu Leanzovi, který v Česku zastupuje Vatikán. Druhé nejvyšší státní vyznamenání České republiky mu předal při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Leanzovi bylo letos 75 let, a proto končí na pozici apoštolského nuncia v ČR. Jeho nástupce by měl být znám během letošního roku. Nuncius Leanza v Praze zastupuje Vatikán od října 2011. Do funkce ho jmenoval papež Benedikt XVI.