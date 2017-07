Prezident Miloš Zeman si v polovině srpna vybere týden dovolené. Proti začátku července, kdy ji trávil na své chalupě v Novém Veselí na Žďársku na Vysočině, nyní zůstane na zámku v Lánech. ČTK to ekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Dovolená Zemanovi začne 14. srpna a potrvá do 18. srpna. Ovčáček poznamenal, že na zámku v Lánech bude prezident k zastižení pro případné administrativní záležitosti. Zemana, o jehož zdraví se před prázdninami často mluvilo kvůli znatelné únavě při zahraničních cestách, bude čekat po skončení léta náročný program. Mimo jiné v září plánuje účast na Valném shromáždění OSN v New Yorku, v říjnu zase slíbil pronést projev před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku.