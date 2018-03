Prezident Zeman položil věnec k Masarykovu hrobu

Prezident Miloš Zeman v Lánech uctil památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele Československa. Památce Masaryka se následně poklonil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a předsedové horní a dolní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO). Nynější hlavě státu o půlnoci z 8. na 9. března skončí první funkční období, svůj druhý slib složí ve čtvrtek na Pražském hradě ještě před uplynutím současného mandátu. Masarykův hrob navštívil Zeman v tento den už před svou první inaugurací před pěti lety. Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé.

Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice.