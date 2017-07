Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která zvyšuje podíl obcí a měst na vybrané dani z přidané hodnoty. Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Od příštího roku se zvýší podíl obcí a měst na vybrané DPH z nynějších 21,4 procenta na 23,58 procenta, a to na úkor státního rozpočtu. Obce a města by tak mohla získat navíc celkem zhruba 8,5 miliardy korun ročně. Novela také zvyšuje při rozdělování peněz obcím kritérium počtu žáků navštěvujících školu v daném místě. Na jednoho žáka by tak mělo připadat nově až 13.700 korun.