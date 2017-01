Zprávy Prezident Zeman oznámí své rozhodnutí o kandidatuře 10. března

11-01-2017 09:39 | Zdeňka Kuchyňová

Prezident Miloš Zeman pravděpodobně oznámí své rozhodnutí, zda bude příští rok obhajovat prezidentský mandát, na tiskové konferenci 10. března. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to řekl Parlamentním listům. Ve stejný den začne sjezd strany, jejímž byl Zeman dříve předsedou. V ČSSD, která má v současnosti k prezidentovi rozporuplný vztah, se vede debata o tom, zda by bylo výhodnější se se Zemanem sblížit, či nikoliv. Zeman byl do funkce zvolen na začátku roku 2013, pětileté období mu vyprší v březnu 2018.

Babiš odsoudil schválení zákona o střetu zájmů 11-01-2017 12:40 | Zdeňka Kuchyňová Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) odsoudil schválení zákona o střetu zájmů, který mimo jiné omezuje jeho podnikání. Prohlásil, že zákon vytvořili předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Počítá také s tím, že poslanecký klub hnutí ANO podá na zákon ústavní stížnost. Babiš označil za lživá tvrzení, která zazněla při debatě v Poslanecké sněmovně, že z ministerského křesla pomáhá svým firmám. Odmítl také, že by z funkce ministra financí poskytoval svým společnostem daňové úlevy. Podle Babiše je nepochopitelné, že více než tři roky koaličním partnerům jeho vlastnictví Agrofertu nevadilo, devět měsíců před volbami na něj kvůli tomu útočí. Babiš prohlásil, že ho Sobotka schválením zákona podrazil stejně, jako v roce 2003 při prezidentské volbě podrazil nynějšího prezidenta Miloše Zemana. Tehdy v tajné volbě nedala část poslanců ČSSD hlasy svému bývalému předsedovi, i když byl stranickým kandidátem.

Súdánský soud vyslechl obhajobu vězněného Čecha Petra Jaška 11-01-2017 12:29 | Zdeňka Kuchyňová Soud v súdánské metropoli Chartúmu tento týden vyslechl obhajobu českého občana Petra Jaška, který v této africké zemi čelí obvinění z protistátní činnosti a dalších zločinů. Přizvaní svědci uvedli, že Jašek pouze předal šek na léčbu zraněného studenta Alího Umara a nesnažil se financovat rebelská hnutí, jak tvrdí obžaloba. Konečný verdikt by měl padnout 23. ledna. ČTK o tom informovala mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského, který se v případu angažuje. Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu. Za Jaška se v říjnu postavil společnou rezolucí Evropský parlament.

Listopadové tržby podle ekonomů ukazují na zrychlení růstu HDP 11-01-2017 12:21 | Zdeňka Kuchyňová Údaje o maloobchodních tržbách za loňský listopad ukazují, že ekonomický růst v Česku na konci roku zrychlil a jeho tahounem je soukromá spotřeba. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Český statistický úřad dnes uvedl, že tržby v maloobchodě bez aut loni v listopadu zrychlily meziroční růst na 7,9 procenta z říjnových dvou procent. Nejvíce rostl internetový prodej. Růst tržeb podle ekonomů také přispívá k růstu inflace. "Listopadová čísla jsou tak potvrzením skutečnosti, že spotřeba domácností byla loni klíčovým tahounem růstu celé ekonomiky," uvedl i hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Sněmovna potvrdila "lex Babiš", přehlasovala Zemanovo veto 11-01-2017 12:16 | Zdeňka Kuchyňová Sněmovna potvrdila takzvaný lex Babiš, podle kterého by firmy ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, o veřejné zakázky a o investiční pobídky. Dolní komora po poměrně vypjaté diskusi přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana. Na Babišovu skupinu Agrofert však novela o střetu zájmů nakonec zřejmě nedopadne. Ministr už ohlásil, že se plánuje do konce ledna zbavit akcií koncernu. Zatím ale neupřesnil jak. Normu navíc bude s největší pravděpodobností posuzovat Ústavní soud. Norma pojednává i o některých médiích. Budoucí členové vlády a mnoho dalších funkcionářů by je nemohli provozovat. Také tato restrikce zjevně mířila na Babiše, jenž vlastní vydavatelství, a také rozhlasovou i televizní stanici.

Zeman: V ČR se pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy 11-01-2017 12:14 | Zdeňka Kuchyňová V Česku se podle Miloše Zemana pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Zeman to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. O člověku napojeném na teroristické organizace se zmínil v debatě o vzniku nového Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které kritizuje. České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornily na to, že Česko je v současnosti zejména tranzitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit takzvaného Islámského státu (IS). Policie zaznamenala několik případů, kdy využili pražské Letiště Václava Havla. V některých případech byly tyto osoby zadrženy a předány k trestnímu stíhání v domovských zemích. V některých případech byl také zjištěn jejich krátkodobý pobyt v Česku.

Počasí 11-01-2017 10:07 | Zdeňka Kuchyňová Zpočátku polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty -6 až -2 °C, večer v Čechách až +2 °C.



Česko má za sebou mrazivou noc. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde meteorologové naměřili minus 27,5 stupně Celsia. Nejčastěji se ale noční teploty v Česku pohybovaly mezi 18 až minus 13 stupni pod nulou. ČTK to řekla Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Silný vítr ráno zastavil provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. V nárazech měl vítr přes 100 kilometrů v hodině, přípustných je 58 kilometrů v hodině. ČTK to řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let.

Sport 11-01-2017 10:01 | Zdeňka Kuchyňová Barbora Strýcová postoupila do semifinále tenisového turnaje v Sydney. V generálce na Australian Open zdolala bývalou světovou jedničku Dánku Caroline Wozniackou 7:5, 6:7 a 6:4. V horkém počasí strávily hráčky na kurtu přes tři a půl hodiny.



Tenista Jiří Veselý se probojoval do čtvrtfinále turnaje v Aucklandu, kde předloni slavil svůj jediný dosavadní triumf na okruhu ATP. V druhém kole porazil 6:7, 7:5 a 6:3 domácího Joseho Stathama, který nahradil nemocného obhájce titulu Roberta Bautistu.



Lucie Šafářová neuspěla v utkání o postup do čtvrtfinále turnaje v Hobartu. S japonskou tenistkou Risou Ozakiovou v 2. kole prohrála 6:2, 3:6 a 5:7.



Martin Macík s kamionem Liaz obsadil osmé místo v osmé etapě Rallye Dakar a při návratu konvoje účastníků do Argentiny vybojoval nejlepší umístění mezi českými piloty. Na výrazně zkrácené rychlostní zkoušce na trase z bolivijského Uyuni do Salty byl zhruba o šest a půl minuty pomalejší než vítězný Nizozemec Martin van den Brink. V kategorii automobilů Martin Prokop dosáhl jedenáctým místem na letošní maximum a celkově je nadále čtrnáctý. Vedení převzal devítinásobný mistr světa v klasické rallye Sébastien Loeb z Francie. Aleš Loprais zajel mezi kamiony dvanáctý čas, Martin Kolomý s další tatrou patnáctý. To mu stačilo na návrat do elitní desítky na deváté místo. Devátá etapa Rallye Dakar se neuskuteční. Organizátoři ji museli zrušit kvůli nepřízni počasí. Týmy se v úterý nedostaly do bivaku.



Snowboardistka Ester Ledecká vypadla v paralelním slalomu Světového poháru v rakouském Bad Gasteinu už v osmifinále a obsadila desáté místo. Přesto se udržela v čele průběžného pořadí alpských disciplín, které v minulém ročníku ovládla. Premiérové vítězství v seriálu si připsala Rakušanka Daniela Ulbingová, Ital Christoph Mick vyhrál podruhé v sezoně.



Lyžařka Šárka Strachová po jednadvacáté za sebou skončila v elitní desítce slalomu Světového poháru. V rakouském Flachau bývalá mistryně světa Top Ten uzavřela. Počtvrté v kariéře triumfovala Švédka Frida Hansdotterová. Jednatřicetiletá Strachová drží ve slalomu svoji nejdelší sérii umístění v elitní desítce.



Nejlepším sportovcem Českého svazu kanoistů za rok 2016 se stal kajakář Josef Dostál, dvojnásobný olympijský medailista z Ria de Janeiro v rychlostní kanoistice. Ve svazové anketě porazil kajakáře Jiřího Prskavce, který byl na olympiádě v Brazílii třetí mezi slalomáři, třetí místo obsadil jeho kolega z divoké vody kanoista Vítězslav Gebas, čtvrtý muž z Ria. Týmem roku je bronzová olympijská posádka čtyřkajaku ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Dostál a Jan Štěrba.

Výstava ukáže saunu jako architektonický i sociální fenomén 11-01-2017 09:58 | Zdeňka Kuchyňová S podtitulem Architektura požitku začne příští týden v pražské Galerii Jaroslava Fragnera výstava, která ukáže sauny z různých koutů světa i dob. Místo užívané pro očistu těla i ducha představí jako pozoruhodnou součást moderní architektury i společenský fenomén. Návštěvníci se dozví, kam až sahá tradice saunování v České republice a ve výběru nejlepších současných realizací naleznou i české příklady. Pro milovníky saunování bude připravena sauna přímo ve výstavě. Před galerií bude stát sauna od známého studia H3T Architekti, které má za sebou téměř dvě desítky realizovaných saun, třeba vltavské Lázně na lodi, létající saunu nebo cyklosaunu. Výstava představí saunu dřevěnou, prosklenou, betonovou, mobilní, saunu na kolečkách, na vodě i pod zemí, díla méně známých i slavných architektů. Výstava saunové architektury začne 18. ledna a potrvá do 10. března.

Zuzana Růžičková se zasloužila o prosazení cembala i ve světě 11-01-2017 09:55 | Zdeňka Kuchyňová První dáma cembala, interpretka světové pověsti Zuzana Růžičková se zasloužila o prosazení tohoto nástroje na koncertních pódiích i v nahrávkách. 14. ledna oslaví devadesátiny. Její situace nebyla jednoduchá, protože podle komunistických ideologů šlo o nástroj církevní a feudální. "Jako hlavní obor jsem cembalo učit nesměla. Nebyla jsem členkou strany, ale v zahraničí jsem koncertovat mohla. Minulý režim byl totiž v podstatě hodně kapitalistický. A já přivážela devizy, což bylo vítáno," podotkla. A tak od roku 1983 učila postgraduálně, kromě toho své žáky brala do Curychu na mistrovské kurzy. Zuzana Růžičková byla kvůli svému židovskému původu vystavena hrůzám holokaustu, se svou matkou prošla nacistickými koncentračními tábory v Osvětimi a Bergen-Belsenu. Často opakovala, že přežít jí pomohla hudba. K oslavám devadesátin této výjimečné hudebnice se připojují gratulanti z celého světa. V americké produkci o ní koncem roku vznikl celovečerní dokument Zuzana: Music Is Life.