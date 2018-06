Prezident Zeman nikdy nejmenuje Pocheho ministrem, sdělil mluvčí Ovčáček na twitteru

Prezident Miloš Zeman nikdy nejmenuje sociálního demokrata Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. Na twitteru to uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím hodlá Zemana informovat o kandidátech na ministry a chce počkat, jak se situace vyvine.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ale trvá na tom, aby resort zahraničí vedl Poche. A europoslenec prý neuvažuje, že by o tento post přestal usilovat, jak ho vyzval premiér Babiš. Zradil by prý postoje, které zastával při referendu ČSSD o vstupu do vlády.

Zeman Pochemu vyčítá jeho údajné proimigrační a protiizraelské postoje. Spelukuje se také o tom, že Pochemu přítížila jeho podpora Jiřímu Drahošovi v prezidentských volbách.