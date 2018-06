Prezident Zeman jmenoval druhou Babišovu vládu

Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Stalo se tak osm měsíců po sněmovních volbách a pět měsíců po demisi menšinové vlády ANO. Menšinový kabinet ANO a ČSSD by měli ve Sněmovně podporovat komunisté, definitivně o tom rozhodnou o víkendu. Zeman podle očekávání nejmenoval ministrem zahraničí europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Řízením úřadu pověřil předsedu ČSSD Jana Hamáčka, kterého jmenoval ministrem vnitra. ČSSD povede pět ministerstev - vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Dalších deset členů vlády včetně premiéra je za hnutí ANO. Ve srovnání s dosavadní vládou v té nové nastalo osm změn. Sněmovna bude jednat o vyslovení důvěry koaliční vládě ve středu 11. července.

Předseda ČSSD Jan Hamáček se stal prvním místopředsedou vlády, ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) bude v nové vládě předsedkyní legislativní rady. Ve svých funkcích vedle premiéra zůstalo šest dosavadních ministrů: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr dopravy Dan Ťok a ministr školství Robert Plaga. Ministrem obrany se nově stal dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar, poslankyně Taťána Malá povede ministerstvo spravedlnosti. Ministryní průmyslu je podnikatelka a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Za sociální demokracii ve vládě zasedne jako ministr vnitra Hamáček, který byl zároveň pověřen řízením ministerstva zahraničí. Do čela ministerstva práce a sociálních věcí Zeman jmenoval Petra Krčála, ministrem kultury se stal poslanec za ČSSD Antonín Staněk. Zemědělství povede Miroslav Toman. Jako pátého člena vlády za ČSSD Babiš do vlády navrhl Pocheho. Zeman ale opakovaně zdůraznil, že kvůli jeho postoji k migraci a k Izraeli či jeho někdejšímu působení v pražské politice ho nejmenuje. Vážné výhrady k Pochemu vyjadřovali také komunisté.

Premiér Andrej Babiš (ANO) představil poslancům v úvodu dnešního jednacího dne Sněmovny členy nové menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Předsedové klubů TOP 09 a ODS Miroslav Kalousek a Zbyněk Stanjura se ptali na okolnosti vedení ministerstva zahraničí. Jejich dotazy ale zůstaly bez odpovědi. Kalousek poblahopřál novým členům vlády ke jmenování. Řekl pak, že v pondělí byly informace o tom, že na seznamu nominantů je navrhován pro vedení ministerstva zahraničí kandidát ČSSD Miroslav Poche, řízením ministerstva ale Zeman pověřil předsedu ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka. Kalousek podotkl, že ústava neumožňuje libovolně změnit jméno, aniž by to předseda vlády navrhl, Babiš tedy podle něho musel Hamáčka navrhnout. Premiéra se ptal, kdy se tak stalo. V podobném duchu se neslo Stanjurovo vystoupení. Jak uvedl, neví, zda je ministr vnitra ministrem zahraničí, ministr zahraničí ministrem vnitra, nebo obojí. Řekl, že buď byl navržen do čela diplomacie Hamáček, pak by se jednalo podle Stanjury o další ponížení ČSSD, nebo Poche, a pak by to nebylo podle předsedy frakce ODS v pořádku.