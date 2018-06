Prezident Zeman jmenoval Babiše podruhé premiérem

Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem. Babiš složil i premiérský slib. První Babišova vláda, do níž nominovalo členy pouze ANO, nezískala v lednu důvěru Sněmovny. O vzniku nového kabinetu jedná ANO s ČSSD a podporu ve Sněmovně chce získat i od komunistů. Před poslance chce Babiš se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit do 11. července.

Zeman jmenoval Babiše předsedou vlády ještě před skončením vnitrostranického referenda v ČSSD, v němž se sociální demokraté rozhodují, zda do vlády s ANO vstoupit nebo ne. Prezident tak ustoupil od svého dřívějšího požadavku, aby mu Babiš před druhým jmenováním garantoval, že bude mít ve Sněmovně většinu. Doba mezi konáním voleb a tím, kdy vláda získá důvěru, bude nyní nejdelší od roku 1993.