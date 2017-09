Prezident Zeman dostal v New Yorku cenu za podporu Izraele

Americký židovský fond udělil v New Yorku prezidentu Miloši Zemanovi cenu Bojovník za svobodu (Warrior for Truth). Ocenil ho za dlouhodobou podporu Izraele a Židů. Cenu Zeman převzal na galavečeru, který uspořádal časopis The Algemeiner. Český prezident v projevu vyzval demokratické země, aby přesunuly své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Naprostá většina států má svá velvyslanectví v Tel Avivu kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma. Galavečer časopisu The Algemeiner se konal v honosné neorenesanční budově hotelu Cipriani na Manhattanu. Akce, na kterou nejlevnější vstupenky stály 800 dolarů (přes 17.000 korun), se zúčastnilo několik stovek hostů z řad byznysu či židovské obce.

Pracovní návštěvu USA zahájil prezident Zeman v New York obědem s bývalou manželkou nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, českou rodačkou Ivanou Trumpovou. Při setkání se hovořilo mimo jiné o migraci a aktuální politické situaci v USA, sdělil ČTK Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman dal Trumpové jako dárek zlatý přívěsek v podobě čtyřlístku. Trump své bývalé ženě nabídl, aby se stala americkou velvyslankyní v Praze. Ta to pro časovou náročnost této funkce odmítla.