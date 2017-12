Prezident v pondělí ukončí schůzky s kandidáty na ministry

V pondělí prezident Miloš Zeman ukončí schůzky s kandidáty na ministry. Dosud se v Lánech setkal se šesti adepty na členství v menšinovém kabinetu Andreje Babiše (ANO). Během pondělí má v plánu přijmout poslední tři ministerské nováčky, a to Ilju Šmída, který by měl řídit resort kultury, Roberta Plagu z resortu školství a pravděpodobného ministra zemědělství Roberta Plagu. S dosavadními členy vlády se setkávat nebude. Babišovu vládu prezident jmenuje ve středu. Hned poté chce nový premiér první ministry uvést do úřadu a svolat první zasedání kabinetu.