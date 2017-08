Převoz zbytku české nafty v hodnotě zhruba 100 milionů korun ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v německém Kraillingu vázne. Další vlak do Česka bude vypraven nejdříve na konci srpna. ČTK to po jednání s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development (KOD), řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Od ukončení pravidelné přepravy na začátku července neodjel z Německa s českou naftou ani jeden vlak. Česko mělo v Kraillingu naftu v hodnotě přes miliardu korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. Švagr v polovině července uvedl, že vlaky zpět do Česka již převezly 90 procent české nafty. Celkem bylo vypraveno 55 vlaků, zbývá dovézt posledních šest.