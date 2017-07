Pondělní přepadení obchodu se zbraněmi v centru Prahy kvalifikovala policie nejen jako loupež, ale také jako pokus o vraždu. Z dosavadních výsledků vyšetřování zatím plyne, že žena z obchodu využila proti lupiči nutnou obranu, a nedopustila se tak ničeho protiprávního. Na webu to uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Incident se stal v pondělí dopoledne v Opletalově ulici u Václavského náměstí. Jedenatřicetiletý muž vstoupil do obchodu, kde podle policie zaútočil na prodavače a následně došlo ke střelbě. Pracovnice pojišťovny, která sídlí ve stejném domě, uvedla, že útočník nejprve zranil nožem prodavače a prodavačova kolegyně následně pachatele postřelila. Násilník později zemřel v nemocnici. Mužova smrt nemá vliv na to, že trestní řízení bude pokračovat dál.