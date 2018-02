Premiéři řešili prodej ČEZ v Bulharsku, Babiš dokumenty neposlal

Premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) v úterý kvůli odchodu energetické skupiny ČEZ z Bulharska volal předseda vlády Bojko Borisov. Babiš to řekl novinářům. Odmítl ale, že by svému protějšku poslal k věci nějaké dokumenty. Borisov podle agentury Reuters řekl, že dostal od Babiše důvěrné dokumenty ukazující, že v transakci se angažují rusko-gruzínské společnosti se sídlem v daňových rájích, jakož i ruské a bulharské banky. Skupina ČEZ v pátek podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv, včetně distributora elektřiny pro více než tři miliony lidí, se společností Inercom, malým výrobcem solární energie. Transakce vyvolala napříč bulharským politickým spektrem obavy, že strategická energetická aktiva v členské zemi EU přecházejí do rukou vlastníků, o nichž se mnoho neví.

Majoritním akcionářem největší tuzemské energetické firmy ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. "Prodej se nám od počátku moc nelíbil, prostřednictvím ministerstva financí jsme byli ale několikrát ubezpečeni, že ta firma je transparentní, že peníze jsou transparentní a na základě toho dozorčí rada ČEZ prodej odhlasovala," podotkl Babiš. Uvedl, že takové ubezpečení několikrát přišlo ze strany představenstva ČEZ.