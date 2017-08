Premiéři ČR, SR a Rakouska budou s Macronem jednat o dumpingu

O změně směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí a o sociálním dumpingu budou dnes v Salcburku s francouzským prezidentem jednat šéfové vlád Česka, Rakouska a Slovenska. Český premiér Bohuslav Sobotka chce s protějšky mluvit o sbližování výdělků a životní úrovně na západě a východě EU. Minulý týden řekl, že se chystá vyzvat francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a rakouského kancléře Christiana Kerna, aby francouzské a rakouské firmy ve svých pobočkách v Česku výrazněji zvyšovaly mzdy. Staré členské země si na mzdový dumping stěžují. Podle nich mají noví členové EU kvůli lacinější práci výhodu a jejich vysílaní pracovníci ohrožují pracovní místa v bohatších státech. Nové členské země se zase obávají zpřísnění pravidel, která by mohla ohrozit jejich firmy a dotknout se hlavně řidičů.

Macron před svým zvolením Francouzům slíbil, že prosadí zpřísnění pravidel vysílání pracovníků. Změny evropské směrnice navrhla loni na jaře Evropská komise. Zpřísnění se týká doby vyslání i pracovních podmínek. Firma by v cizině měla dodržovat místní legislativu a kolektivní smlouvy, aby vyslaní pracovníci nedostávali nižší odměnu. Nárok by měli mít i na všechny příplatky, které se v dané zemi vyplácejí. Stejné podmínky jako místní by museli mít i agenturní pracovníci. Unijní státy se na směrnici zatím neshodly. Podle zahraničních médií se nyní Macron snaží navázat kontakt s těmi novými členskými zeměmi, které jsou vstřícnější ke spolupráci. Dumping je problém i podle Rakouska. Jeho politici mluví o tom, že příliv levnějších sil z Východu tlačí výši mezd dolů.