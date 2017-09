Premiér Sobotka: Soudit mají toho, kvůli komu přišel stát o většinu v OKD

Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) mrzí, že v trestní kauze privatizace OKD nestojí před soudem ten, kdo v roce 1996 rozhodl o tom, že stát přišel v důlní společnosti o majoritu. Souzeni by podle něj měli být také "ti, kdo z OKD po roce 2004 vytahali obrovské finanční prostředky". Předseda vlády a někdejší ministr financí to novinářům při odchodu ze soudní síně, kde vypovídal jako svědek. Konkrétní jména uvést nechtěl, zmínil ale vládu Václava Klause (ODS). Sobotka kvůli privatizaci státního podílu z roku 2004 dlouhodobě čelí kritice, výtky odmítá. Problém podle něj vznikl o osm let dříve. "Naprosto bez jakéhokoliv důvodu Fond národního majetku snížil podíl státu v OKD z více než 50 procent na 46 procent, a nic se nestalo," podotkl. "To bylo v roce 1996, to bylo na konci první Klausovy vlády," dodal.

Privatizaci dolů vládě doporučila v listopadu 1997 privatizační komise. Doporučení se týkalo prodeje akcií Moravské uhelné společnosti, Sokolovské uhelné a Severočeských dolů, přičemž obdobný postup komise doporučila i v případě OKD. Ministrem financí v tehdejší Klausově menšinové vládě byl Ivan Pilip. Těžařské společnosti však prodaly až následující vlády, které vedla ČSSD.