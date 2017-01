29-01-2017 09:10 | Martina Bílá

Jihočeští sociální demokraté na krajské konferenci v Hluboké nad Vltavou neschválili nominaci premiéra Bohuslava Sobotky na předsedu strany. Předcházejících 12 krajských konferencí Sobotku v čele strany podpořilo. Na prvního místopředsedu Jihočeši v tajné volbě navrhli Jeronýma Tejce. O výsledcích jihočeské krajské konference ČTK informoval krajský tajemník strany Karel Vrkoč. O nominaci do vedení strany budou ještě jednat sociální demokraté v Moravskoslezském kraji. Volební sjezd ČSSD se koná letos v březnu.

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí. Bankovní rada před Vánocemi zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.