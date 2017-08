Premiér Sobotka jednal v Bagdádu s předsedou irácké vlády

O podpoře v boji proti radikálům z takzvaného Islámského státu (IS), o humanitární pomoci i o možnostech spolupráce při poválečné obnově země jednal český premiér Bohuslav Sobotka v Bagdádu se svým iráckým protějškem Hajdarem Abádím. Upozornil, že Irák je v posledním dvou letech největším dovozcem zbraní z Česka. Do blízkovýchodní země putovala například munice, samopaly či bitevníky L-159 ALCA. Právě pilotům a technikům, kteří se o tyto letouny starají, pomáhají dosud s výcvikem v Iráku tři desítky českých vojáků. Sobotka ještě před jednáním poznamenal, že chce s Abádím i dalšími iráckými představiteli hovořit také o tom, co by Česko, ale i celá Evropská unie mohly udělat, aby vytvořily podmínky pro návrat iráckých uprchlíků.

Do Iráku z Česka putovala v letech 2012 až 2016 humanitární pomoc ve výši 93,6 milionu korun. Letos na pomoc blízkovýchodní zemi Česká republika vydala už 65,5 milionu korun. Třetí linie spolupráce s Irákem se podle předsedy vlády týká budoucnosti: obnovy oblastí zničených boji. V tom vidí Sobotka značný potenciál pro uplatnění českých firem.