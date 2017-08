Premiér Sobotka a další čeští politici odsoudili útok v Barceloně

Český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil najetí auta do lidí v Barceloně za další "odporný teroristický útok na nevinné". Sdělil to na twitteru. Na sociálních sítích odsoudili čin také další tuzemští politici. Útok, ke kterému se přihlásil Islámský stát, si vyžádal asi 13 mrtvých a více než sto zraněných. "Cítím s rodinami obětí a přeji brzké uzdravení zraněným," sdělil premiér na sociální síti. Podobně jako premiér se vyjádřil předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). "Odsuzuji odporný a zbabělý teroristický útok v Barceloně. Bohužel žádná bezpečnostní opatření nejsou stoprocentní, je ale dobře, že je stále posilujeme," uvedl na twitteru. "Musíme přejít od slov k činům, a ten odporný terorismus zastavit," prohlásila v souvislosti s útokem ve Španělsku ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Jaké konkrétní činy by to měly být, neuvedla.

Na rušné třídě v Barceloně najela do lidí dodávka. K činu se poté přihlásila organizace Islámský stát, která ale bere za své v podstatě všechny incidenty podobného druhu páchané v posledních letech. Katalánská vláda potvrdila, že při útoku zemřelo asi 13 lidí a více než 100 dalších bylo zraněno.