Premiér hodnotí působení ministra zdravotnictví

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ve středu hodnotí působení Miloslava Ludvíka (rovněž ČSSD) v čele ministerstva zdravotnictví. Ředitel nemocnice v Motole nastoupil do čela úřadu loni v listopadu, když vystřídal Svatopluka Němečka (ČSSD). Při nástupu do funkce si Ludvík stanovil za cíl posílit práva pacientů, řešit nedostatek sester a snížit administrativní zátěž zdravotníků. Ludvík se měl původně stát jednou z hlavních tváří ČSSD v kampani před říjnovými volbami, neuspěl však v primárkách v hlavním městě a na kandidátce nefiguruje. Po volbách se chce vrátit do čela nemocnice v Motole.