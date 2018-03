Premiér Babiš zvažuje, že s nabídkou jednání o vládě znovu osloví ODS

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že opět osloví ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Chce se o tom ale ještě poradit s kolegy v ANO. Vyjednávání o budoucím kabinetu, které ANO vede s SPD a KSČM, se podle něj nyní zrychluje. O důvěru vládě chce Sněmovnu požádat až s vyjednanou podporou. Babiš to řekl v České televizi. ANO by mohlo mít ve Sněmovně s ODS většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. Policie Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Babiš připomněl, že také pracují expertní týmy ANO a ČSSD, které probírají 11 tematických okruhů předložených sociálními demokraty. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání o vládě je nepatrně nervózní. Babiš dnes zopakoval, že dohodu o kabinetu by chtěl mít určitě v červnu, o kterém hovořil Zeman.