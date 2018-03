Premiér Babiš s ministrem Šmídem navštíví kulturní příspěvkové organizace

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a ministr kultury v demisi Ilja Šmíd se zúčastní kontrolního dne v příspěvkových organizacích ministerstva kultury. Společně navštíví budovy Národního muzea, Státní opery, Nové scény Národního divadla a Národní galerie. První dvě se rekonstruují, v dalších se opravy chystají. Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015, historická budova ale byla kvůli přípravám zavřena už několik let předtím. Muzeum se pro veřejnost otevře 28. října 2018 u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa a 200 let od založení muzea.