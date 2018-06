Premiér Babiš: Nedělní minisummit k migraci byl svolán nestandardně

Minisummit k migraci, kterého se v neděli zúčastní představitelé některých zemí EU, byl podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) svolán nestandardně. Babiš se ohradil vůči slovům o "bojkotu" na adresu zemí visegrádské skupiny, která pronesl podle agentury AFP mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux. Státy skupiny, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, se ve čtvrtek rozhodly k neúčasti na nedělní schůzce. Podle mluvčího francouzské vlády "bojkot" ztíží summit Evropské unie koncem června, který bude věnován zejména migraci.

"Podobný výrok je nešťastný," napsal dnes ČTK Babiš. Připomněl, že původně účast na nedělní akci zvažoval. "Nicméně s dalšími premiéry ve V4 jsme se rozhodli, že to má více nevýhod než výhod. Nic nebojkotujeme, prostě se neúčastníme summitu, který byl svolán velice nestandardně," zdůraznil Babiš. "Stejně jako my se neúčastní dalších 11 států a předseda Evropské rady Donald Tusk," pokračoval ministerský předseda. Podle pracovního dokumentu, který má AFP k dispozici, účastníci nedělní schůzky předpokládají vytvoření "účinného mechanismu solidarity" s povinnými kvótami přerozdělování migrantů mezi členskými zeměmi unie. To země visegrádské skupiny ostře odmítají.