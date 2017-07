Rozpočet vysokého školství by si proti původnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok měl polepšit o 4,5 miliardy korun, zopakoval předseda České konference rektorů Tomáš Zima po jednání s představiteli Rady vysokých škol a vysokoškolských odborů. Novinářům řekl, že během prázdnin plánují představitelé univerzit vyjednávat s politiky. Pokud by jejich požadavky nebyly vyslyšeny, mají v září a říjnu řadu variant, jak by o sobě mohly vysoké školy dát vědět.