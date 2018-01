Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš. Do funkce ho opětovně zvolilo celostátní fórum strany, v internetovém hlasování získal 276 z 293 odevzdaných hlasů. Bartoš ve volbě předsedy neměl protikandidáta. Před volbou řekl, že Piráti budou ve Sněmovně konstruktivní opozicí, v příštím volebním období by se ale měli aktivně zapojit do sestavování vlády.

Na pozdější tiskové konferenci Bartoš uvedl, že by se Piráti nyní měli soustředit na posilování ve svých baštách a mimo jiné by v podzimních komunálních volbách měli usilovat o vítězství v Praze. Pirátská strana by se podle svého předsedy do budoucna měla stát hlavní liberální demokratickou politickou silou v Česku.