Předsedou ČSSD byl zvolen Jan Hamáček

Novým předsedou ČSSD byl na sjezdu strany v Hradci Králové zvolen její dosavadní místopředseda Jan Hamáček. Ve svém kandidátském projevu v neděli odpoledne Hamáček uvedl, že sociální demokraté by měli začít jednat s hnutím ANO o své účasti ve vládě. "Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat," zdůraznil ale Hamáček. Pokud by se ČSSD měla na kabinetu podílet, podle něho by o tom museli po dokončení vyjednávání rozhodnout členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

Žádoucí sjednocení strany vidí Hamáček v diskusi, nikoli "mečem a násilím". "Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuse. Musí skončit to, že vedení ČSSD a její členové spolu nemluví," uvedl. Stranický program se musí obránit na tradiční sociálnědemokratické voliče, vyplynulo z Hamáčkova vyjádření. "Dejme lidem spravedlnost a oni nám dají svůj hlas," řekl.