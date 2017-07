V neděli bude skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

Příští týden čekají Česko tropické teploty, které mohou v úterý na jihovýchodě republiky místy vyšplhat až ke 37 stupňům Celsia. I další tři týdny budou spíše teplejší, než bývá v tomto období běžné. Výjimkou bude týden od 14. do 20. srpna, kdy meteorologové čekají přes den průměrné maximální teploty jen kolem 23 stupňů. Srážky by do konce srpna neměly vybočit z průměrných hodnot, uvedl v aktuálním výhledu počasí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).