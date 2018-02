Před ZOH v Pchjongčchangu věří Češi Sáblíkové a snowboardistkám

Nelehký úkol čeká české sportovce na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, pokud chtějí vyrovnat rekordní medailový zisk ze Soči. Před čtyřmi lety totiž vybojovali dvě zlata, čtyři stříbra a dva bronzy. Třetí zimní hry na asijském kontinentu začnou 9. a skončí 25. února, v české výpravě je 93 závodníků včetně obhájkyň prvenství Martiny Sáblíkové a Evy Samkové. Kvůli zranění naopak chybí biatlonistka Gabriela Koukalová. Ta v Soči ke třem čtvrtým místům přidala i dvě stříbra, do Pchjongčchangu ji ale nepustily dlouhodobé problémy s bolavými lýtky. Největšími nadějemi mezi biatlonisty, kteří ze Soči přivezli celkem pět cenných kovů, jsou tak Ondřej Moravec a Veronika Vítková. Pověst medailové jistoty bude chtít potvrdit rychlobruslařka Sáblíková, ačkoli v této sezoně se jí kvůli zdravotním patáliím nedaří jako v těch předchozích. Stupně vítězů by mohla atakovat také další rychlobruslařka Karolína Erbanová. Velké naděje vkládají fanoušci do snowboardistky Ester Ledecké, jež kraluje paralelnímu obřímu slalomu. Dvaadvacetiletá obojživelnice se v Pchjongčchangu kromě prkna představí rovněž na sjezdovkách. Mezi favoritky patří i obhájkyně zlata ve snowboardcrossu Samková.