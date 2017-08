Dirigent, sbormistr, violoncellista a pěvecký pedagog Oldřich Havránek byl znám především v Rusku, kde úspěšně působil přes šedesát let. Od úmrtí někdejšího hlavního sbormistra Státní opery v Moskvě, který byl v Rusku znám pod jménem Ulrich Josifovič Avranek, uplyne 12. srpna 80 let. Havránek se narodil v roce 1853 v Klučenicích na Příbramsku. Do Ruska se vydal čtyři roky po absolvování pražské konzervatoře, kterou zakončil v roce 1870. Zatímco v Čechách vystupoval především jako sólista a prosadil se i jako skladatel písní, v Rusku začal působit jako dirigent - v Astrachani, Kazani, Charkově a Nižním Novgorodu se stal hlavním sbormistrem Státní opery v Moskvě, později zde působil i jako druhý dirigent. Jeho zásluhou bylo na této přední scéně uvedeno mnoho novinek, mimo jiné první moskevské provedení opery Kníže Igor od Alexandra Borodina a oper Noc před Vánocemi a Mozart a Salieri Nikolaje Rimského-Korsakova.