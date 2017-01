Zprávy Před 80 lety se narodil první český držitel Oscara Ivan Jandl

23-01-2017 10:04 | Zdeňka Kuchyňová

První Čech, který získal Oscara, Ivan Jandl, se narodil 24. ledna 1937. V roce 1949 byl oceněn soškou za dětský herecký výkon ve filmu Poznamenaní. Umělecká kariéra nadějného herce však v dalších letech rychle pohasla, na čemž se podílel i tehdejší komunistický režim. Chodil do rozhlasového Dismanova souboru. Počátkem roku 1947 tam přišli filmaři, kteří hledali dětského představitele do hlavní role v chystaném švýcarsko-americkém filmu Poznamenaní (The Search). Drobný blonďáček Jandl zaujal jejich pozornost a nakonec roli ve filmu, který se zabýval poválečnými osudy malých dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa, získal. Dojímavý příběh sklidil velký ohlas a Ivan Jandl se na čas stal mezinárodní dětskou hvězdou. Koncem roku 1948 získal Zlatý glóbus a další rok i Oscara. Slávu si ale příliš neužil - na slavnostní ceremoniál nesměl a množství nabídek na další role mu tehdejší režim nedovolil přijmout. Český film mu přitom příliš hereckých příležitostí nedal. Po maturitě se navíc nedostal na divadelní fakultu a také jeho rodiče se k herectví stavěli spíše negativně. V dalším životě vystřídal řadu profesí - pracoval v Klubu čtenářů, byl výtvarným redaktorem, průvodčím na autobusové lince, sboristou kladenského divadla, hlasatelem Českého rozhlasu či telefonním technikem. Kromě toho hrál ochotnické divadlo. Zemřel sám a opuštěn ve svém libeňském bytě 21. listopadu 1987 při diabetickém záchvatu. Jeho jméno nese planetka.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Historikové chtějí zachránit Transgas, žádají ministra o pomoc 23-01-2017 10:46 | Zdeňka Kuchyňová Historikové umění z vysokých škol protestují proti kroku ministerstva kultury, které odmítlo prohlásit budovy bývalého Transgasu v Praze za kulturní památku. Domy na Vinohradské třídě postavené ve stylu brutalismu jsou podle vedoucích kateder dějin umění výjimečnými stavbami a budova, která je má nahradit, běžnou utilitární kancelářskou budovou. Ministrovi kultury zaslali otevřený dopis, v němž ho žádají o záchranu budovy. Její majitel ji chce demolovat. Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí pod budovou Českého rozhlasu. Její současný majitel, společnost HB Reavis, chce na místě několika staveb vystavit polyfunkční objekt sestávající ze sedmi budov. Navrhl ho Jakub Cigler, autor staveb Quadrio či Florentinum a dalších administrativních i rezidenčních staveb. Zastánci ochrany budov bývalého Transgasu ale uvádí, že dílo týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický je jednou z nejvýraznějších realizací ve stylu brutalismu v Česku.

Před 80 lety se narodil první český držitel Oscara Ivan Jandl 23-01-2017 10:04 | Zdeňka Kuchyňová První Čech, který získal Oscara, Ivan Jandl, se narodil 24. ledna 1937. V roce 1949 byl oceněn soškou za dětský herecký výkon ve filmu Poznamenaní. Umělecká kariéra nadějného herce však v dalších letech rychle pohasla, na čemž se podílel i tehdejší komunistický režim. Chodil do rozhlasového Dismanova souboru. Počátkem roku 1947 tam přišli filmaři, kteří hledali dětského představitele do hlavní role v chystaném švýcarsko-americkém filmu Poznamenaní (The Search). Drobný blonďáček Jandl zaujal jejich pozornost a nakonec roli ve filmu, který se zabýval poválečnými osudy malých dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa, získal. Dojímavý příběh sklidil velký ohlas a Ivan Jandl se na čas stal mezinárodní dětskou hvězdou. Koncem roku 1948 získal Zlatý glóbus a další rok i Oscara.



Slávu si ale příliš neužil - na slavnostní ceremoniál nesměl a množství nabídek na další role mu tehdejší režim nedovolil přijmout. Český film mu přitom příliš hereckých příležitostí nedal. Po maturitě se navíc nedostal na divadelní fakultu a také jeho rodiče se k herectví stavěli spíše negativně. V dalším životě vystřídal řadu profesí - pracoval v Klubu čtenářů, byl výtvarným redaktorem, průvodčím na autobusové lince, sboristou kladenského divadla, hlasatelem Českého rozhlasu či telefonním technikem. Kromě toho hrál ochotnické divadlo. Zemřel sám a opuštěn ve svém libeňském bytě 21. listopadu 1987 při diabetickém záchvatu. Jeho jméno nese planetka.

Kardinál Vlk trpí rakovinou, čeká ho chemoterapie 23-01-2017 09:54 | Zdeňka Kuchyňová Kardinál Miloslav Vlk trpí rakovinou plic s metastázami do kostí a čeká ho chemoterapie. Zdravotní problémy se u čtyřiaosmdesátiletého církevního představitele začaly projevovat zhruba na jaře loňského roku a o Vánocích se zhoršily natolik, že musel být na několik dní hospitalizován. Nemoc mu byla diagnostikována po Novém roce, nyní je v domácím ošetřování.

Dva Češi zahynuli pod lavinou v Rakousku, dva se zachránili 23-01-2017 09:45 | Zdeňka Kuchyňová Dva Češi přišli o život pod lavinou v horském středisku Wildgerlostal u Krimmlu v rakouském Salcbursku. Pod sněhem skončili celkem čtyři čeští turisté, oznámila rakouská horská služba. Zatímco dva se dokázali ze sněhu včas vyhrabat, druhé dva se již oživit nepodařilo, uvedla rakouská agentura APA. Informaci ČTK potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Podle horské služby zasáhla Čechy lavina, která se zřejmě utrhla vlastní silou, ve výšce asi 1700 metrů. Češi prý neměli nouzové vybavení na hory. Dvěma z nich se ale podařilo ze sněhu vyhrabat. Ihned se pustili do vyprošťování dalšího zasypaného a pokusu o jeho oživení. Příslušníci záchranné služby dorazili na pomoc k vyproštění čtvrtého. Oba zasypaní ale očividně neměli vzduchovou kapsu a veškerá pomoc už byla marná. Podle Lagronové se čeští turisté pohybovali po vyznačené trase. Přeživší přivolali pomoc.

Alza.cz loni zvýšila tržby na rekordních 17 miliard Kč 23-01-2017 09:43 | Zdeňka Kuchyňová Největší tuzemský internetový prodejce Alza.cz loni zvýšil tržby o 22 procent na rekordních 17,4 miliardy korun bez DPH (21 mld. Kč včetně DPH). Počet objednávek stoupl o milion na šest milionů. Alza také otevřela první kamennou prodejnu mimo území ČR a Slovenska, a to v Budapešti. Češi loni utratili v českých internetových obchodech 98 miliard korun, meziročně o 21 procent víc. Obrat trhu vzrostl i díky úspěšnému předvánočnímu období.

Počasí 23-01-2017 09:21 | Zdeňka Kuchyňová Zataženo až oblačno. Místy mrznoucí mlhy, ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -5 až 0 °C.

Smogová situace ve Zlínském a částečně v Moravskoslezském kraji byla odvolána 23-01-2017 06:38 | Zdeňka Kuchyňová Smogová situace ve Zlínském kraji byla odvolána. Vyhlášena byla v noci na pátek kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Situace je vyhlašována, když aspoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a po 24 hodin se nepředpokládá pokles. Smogová situace byla odvolána také v části Moravskoslezského kraje, nadále tam platí v aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Trvá ještě také v dalších osmi regionech České republiky, z toho ve třech platí i regulace.

Sport 23-01-2017 06:35 | Zdeňka Kuchyňová Tenistka Karolína Plíšková postoupila poprvé do čtvrtfinále Australian Open. Turnajová pětka v Melbourne porazila bez větších problémů domácí Darju Gavrilovovou 6:3 a 6:3. Ve středečním čtvrtfinále se Plíšková utká s Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou. Čtyřiatřicetiletá tenistka, která je v žebříčku na 79. místě, do letoška vyhrála v Melbourne ve dvouhře jen jeden zápas, a to při své premiéře na turnaji před 19 lety. Plíšková je poslední českou zástupkyní v singlové soutěži. Barbora Strýcová podlehla v osmifinále světové dvojce Američance Sereně Williamsové 5:7 a 4:6.



Eva Samková s Vendulou Hopjákovou obsadily v konkurenci osmi dvojic šesté místo v týmovém závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Češky v americkém Solitude nejprve dojely čtvrté v semifinále a nepostoupily do boje o medaile, v malém finále pak finišmanka Samková, jež v sobotu ovládla individuální závod, projela cílem jako druhá. Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený.



Polský skokan na lyžích Kamil Stoch si v Zakopaném připsal čtvrté vítězství ve Světovém poháru za sebou a zvýšil průběžné vedení v seriálu. Nejlepší z Čechů Roman Koudelka obsadil patnáctou příčku, tři místa za ním skončil Viktor Polášek, který si vylepšil osobní maximum. Bodoval i pětadvacátý Jakub Janda.

Sobotka bude jednat se slovinským premiérem Cerarem 23-01-2017 06:32 | Zdeňka Kuchyňová Bohuslav Sobotka (ČSSD) se dnes v Praze sejde s předsedou slovinské vlády Mirem Cerarem. Budou jednat o vzájemném obchodě nebo o budoucnosti Evropské unie. V Praze si Cerar také připomene 60. výročí úmrtí slovinského architekta Josipa Plečnika, který je autorem několika významných staveb v české metropoli.