Přechod na chov slepic bez klecí by stál až 6 miliard Kč

Přechod na chov nosnic bez klecí by v Česku stál čtyři až šest miliard korun. ČTK to řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Řada chovů je podle ní z 60. let, musely by se tak předělávat nejen technologie chovu, ale třeba i ventilace, nebo by pro zachování produkce byla nutná stavba nových budov. Většina obchodních řetězců v minulém týdnu po reportáži České televize uvedla, že plánuje prodávat po roce 2025 pouze vejce z neklecových chovů.

V ČR je 87,6 procenta nosnic v klecových chovech, v celé EU podle Dlouhé 53,1 procenta nosnic. Podle Dlouhé nemají čeští drůbežáři na modernizaci dostatek peněz, náklady na výrobu jednoho vejce jsou podle ní kolem 1,6 koruny u klecového chovu, u voliér o 30 haléřů více. "Řetězce je ale vykupují s rozdílem zhruba 0,15 Kč," dodala. Prodej vajec z voliér se tak podle ní drůbežářům nevyplácí. Pokud by řetězce skutečně odmítaly kupovat po roce 2025 vejce z klecových chovů, bude podle ní na pultech nedostatek českých vajec. Výrobci podle ní na nové systémy přejít nestihnou, už kvůli tomu, že investovali před rokem 2012 do tzv. obohacených klecí, neobohacené menší klece byly tehdy zakázány v celé EU. Tehdy před Velikonocemi stálo kvůli nedostatku vajec jedno až šest korun.