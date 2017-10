Pražský Signal festival omezí dopravu v centru města

Kvůli čtyřdennímu Signal festivalu, který začíná ve čtvrtek, bude omezena doprava v centru Prahy. V ulicích, kterými vedou trasy festivalu, bude procházet mnoho chodců a proto zde v čase festivalu bude snížena maximální povolená rychlost na 30 kilometrů v hodině. Program začíná každý den v 19 hodin a pokračuje do půlnoci. Loňský ročník do pražských ulic přilákal 578.000 lidí. Na festivalu bude vystavovat svá díla 22 umělců a uměleckých skupin z deseti zemí. Mezi nimi budou tvůrci například ze Španělska, Francie, Austrálie, Japonska a Kanady. K oslavě pěti let festivalu budou každý večer od 23:00 promítány na fasádu kostela sv. Ludmily na náměstí Míru všechny projekce, které zde mohli návštěvníci vidět od roku 2013.