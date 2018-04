Pražský magistrát obnovuje bytovou výstavbu

Magistrát v současné době eviduje na území Prahy zhruba 700 tisíc bytových jednotek. Z toho 94 procent, tedy 658 tisíc bytů, je v soukromém vlastnictví. Další 4 procenta, tedy 35 tisíc bytů, je svěřeno městským částem a 1 procento, asi 7 tisíc bytů, spravuje hlavní město.

město nyní obnovuje bytovou výstavbu. Jde především o vybudování hybridního bydlení na Černém Mostě, kde vznikne 182 nových bytů, a stavbu bytových domů v Horních Počernicích s 310 novými bytovými jednotkami. V přípravě jsou také další projekty, jako je budování dalších 280 bytových jednotek a rekonstrukce hotelového domu na Opatově, kterou město získá dalších zhruba 325 nových bytů. Celkem tak hlavní město do tří let vybuduje 1 097 nových bytů.

„Obnovujeme bytovou výstavbu, která stagnovala patnáct let. Do tří let hlavní město vybuduje téměř 1 100 nových bytů,“ shrnul radní hlavního města Prahy Radek Lacko.