Pražský hrad vystaví Zlatou bulu sicilskou či vzácný evengeliář

Zlatá bula sicilská, evangeliář z 9. století nebo takzvaný poklad z Lumbeho zahrad budou v polovině ledna vystaveny na Pražském hradě. Výstava V základech státnosti bude první z velkých výstav, kterými bude připomenuto výročí 100 let od vzniku Československa. Navazovat na ni bude vystavení korunovačních klenotů a další významné expozice s unikátními předměty. ČTK to řekl ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák.Výstava bude pro veřejnost zdarma otevřena od 10. do 15. ledna. Krátký čas jejího trvání Novák zdůvodnil vzácností vystavených originálů. Označil ji za unikátní a svým významem srovnatelnou s vystavením korunovačních klenotů.