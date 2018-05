Pražské letiště zrušilo všechny kuřárny

Od 1. května nenajdou cestující ve vnitřních prostorech letiště Václava Havla místo, kde by si mohli zapálit. Letiště ruší všechna tři vyhrazená místa pro kuřáky. Ti budou muset počítat s tím, že od okamžiku, kdy vstoupí do budovy, musí na cigarety zapomenout až do chvíle, kdy vystoupí z letadla na jiném letišti.

„Letiště Praha tímto rozhodnutím jde vstříc modernímu zdravému trendu, který zavedly stovky jiných letišť, a zároveň reaguje na zpětnou vazbu cestujících, kteří si na kuřárny stěžovali. Jsme letiště s minimálním počtem přestupujících cestujících, které může kuřácké požadavky řešit venkovními prostory,“ vysvětlila Českému rozhlasu důvody mluvčí letiště Marika Janoušková.